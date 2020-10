Premio Nobel – Nuestra solicitud ha sido registrada

Francois-Michel Lambert entouré de Didier Lalande, Président de Cuba Linda, Rose-Marie Lou responsable de la plateforme et Didier Philippe, Président de France Cuba.

Hoy, 12 de octubre de 2020, François Michel Lambert, Presidente del grupo parlamentario de amistad Francia Cuba ha presentado oficialmente la solicitud ante el Comité del Nobel en Oslo en su nombre y en el de todos los signatarios de nuestro llamamiento para que el Premio Nobel de la Paz 2021 sea atribuido al contingente internacional especializado en situaciones de desastre y epidemias graves « Henry Reeve » de Cuba y nos complace saber que su solicitud ha sido registrada.

Hace ya casi seis meses que, para contrarrestar la vergonzosa desinformación mediática occidental, lanzamos un llamamiento a los amigos de Cuba en el mundo para que juntos pidamos que se conceda el Premio Nobel de la Paz 2021 a la brigada médica «Henry Reeve» de Cuba.

Desde entonces, 3.700 médicos y técnicos de salud han abandonado la isla para prestar asistencia en más de 39 países contra esta terrible enfermedad. Pero los pueblos del sur y los afectados por desastres naturales conocían desde muchos años a estos médicos cubanos que salvan vidas por todo el planeta.

En pocas semanas nuestro llamamiento se convirtió en un inmenso clamor de los pueblos del mundo, agradecidos a estas generosas brigadas internacionalistas y para decir que nadie merece más el Premio Nobel de la Paz que las brigadas Henry Reeve de Cuba, que salvan vidas y trabajan por el bienestar de los pueblos y la paz entre las naciones.

Nuestra plataforma reúne hoy a miles de amigos de Cuba, cientos de personalidades y organizaciones políticas, sociales y culturales de más de 40 países, entre ellos más de 20 coordinadoras nacionales y regionales de Europa, Rusia, Líbano, Quebec, y América Latina.

Ahora nos queda un año antes de que el Comité Noruego del Nobel se pronuncie, así que continuaremos y ampliaremos la campaña para que el mundo entero conozca la obra altruista y humanista de las Brigadas Médicas Cubanas

SOLICITUD ENVIADA POR FRANÇOIS MICHEL LAMBERT EN NOMBRE DE LA PLATAFORMA FRANCESA

A los miembros del Comité del Premio Nobel de la Paz:

“El Premio Nobel de la Paz es el reconocimiento a «la personalidad o comunidad que más o mejor haya contribuido a la unión de los pueblos, a la supresión o reducción de los ejércitos permanentes, a la celebración y propagación de congresos por la paz», tales son los deseos de Alfred Nobel, completamente presentes desde hace 15 años en el papel y la acción del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias, conocido por el nombre de “Brigadas Médicas Henry Reeve”.

Este año 2020, el planeta se enfrenta a la pandemia del nuevo coronavirus que pone en riesgo la vida de millones de personas. Un pequeño país, Cuba, envía sus médicos y personal sanitario miembros de las “Brigadas Médicas Henry Reeve” a brindar apoyo a los equipos médicos de todo el mundo en el enfrentamiento a esa terrible amenaza, y de ese modo salvar miles de vidas. Más de 3800 profesionales cubanos de la salud se han desplazado a 39 países y territorios para ayudar a contener la propagación de la COVID-19 en Europa, América Latina y El Caribe, África y Medio Oriente.

Fue así como en marzo último, revelaron ante el mundo su experiencia y espíritu de solidaridad, develando en los grandes medios de comunicación los cientos de médicos que dejan su país para ir a ofrecer su ayuda y conocimientos en materia epidemiológica hasta el corazón de Europa. El aporte humanitario de las “Brigadas Médicas Henry Reeve” es todavía más impresionante, y reconocido desde hace tiempo.

El 19 de septiembre de 2005, Cuba crea una organización de elevada formación médica sin precedente en la historia: el Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias “Henry Reeve”, en memoria de un joven soldado norteamericano símbolo de solidaridad en Cuba. Sus principios: cooperar de inmediato, en cualquier país que sufra un desastre natural de carácter excepcional, huracanes, terremotos, inundaciones, epidemias no controladas…Su único objetivo: salvar vidas en cualquier lugar del planeta sin restricciones.

Pocos días después de su creación, partieron los primeros equipos de las “Brigadas Médicas Henry Reeve” a socorrer a la población de Guatemala azotada por graves inundaciones, y luego hacia las montañas de Pakistan, víctima de un desbastador terremoto que dejó un saldo de miles de víctimas.

En los últimos 15 años, las “Brigadas Médicas Henry Reeve” han intervenido en más de una veintena de desastres naturales, prestando asistencia médica a millones de personas y salvando, según datos de la OMS, más de 80 000 vidas. Desempeñó un papel determinante en Haití durante el dramático terremoto seguido de una epidemia de cólera. Sin la ayuda de los médicos cubanos, la epidemia de ébola habría estado fuera de control en África occidental.

En el 2017, la OMS otorgó el premio Dr. Lee Jong-Wook de salud pública a las “Brigadas Médicas Henry Reeve”, “en reconocimiento a su trabajo en los servicios médicos de urgencia brindados, desde su creación en septiembre del 2005, a más de 3,5 millones de personas en 21 países afectados por desastres y epidemias.”

Con el trabajo altruista y humanista de las “Brigadas Médicas Henry Reeve” se reconoce el derecho de todos a la salud, el derecho a la paz basado en la solidaridad y la cooperación entre los pueblos y naciones, independientemente de las diferencias entre sistemas políticos y respetando las culturas y tradiciones.

Esta invitación al reconocimiento de la acción de las “Brigadas Médicas Henry Reeve” mediante el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz 2021 está respaldada por una plataforma internacional integrada por organizaciones sociales, políticas, culturales, humanitarias y de personalidades de más de 30 países de todas las regiones del mundo que representan a cientos de miles de personas.

Le agradezco su atención a esta solicitud.

Les ruego reciban, Señoras y Señores, la expresión de mis respetuosos y distinguidos saludos.

François-Michel LAMBERT

Diputado de la Asamblea Nacional de la República Francesa

Presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Francia Cuba”

PLATAFORMA PARA LA ATRIBUCIÓN DEL PREMIO NOBEL DE LA PAZ AL CONTINGENTE INTERNACIONAL DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN SITUACIONES DE DESASTRES Y EPIDEMIAS GRAVES « HENRY REEVE »:

Nuestra plataforma internacional reúne a más de 200 organizaciones y personalidades de más de 40 países, incluidas 20 coordinadoras nacionales, lo que representa a cientos de miles de personas.

Organizaciones y personalidades signatarias del llamamiento para el Nobel a la Brigada Henry Reeve de Cuba, que será nominada ante el Comité Noruego del Nobel por François-Michel Lambert, presidente del grupo parlamentario de Amistad Francia-Cuba de la Asamblea Nacional de Francia :

Francia : Cuba Linda| France Cuba | François-Michel Lambert, Député, Président du Groupe d’Amitié France Cuba de l’Assemblée Nationale | Cuba Coopération-France | UL CGT d’Arras | Cuba-Si France | Ardennes-Cuba | Montpellier Cuba | Comité Toulousain France Cuba | Les Amis de Cuba Charente Maritime | France Cuba Ardèche | Arac-Cuba-Solidarité | Les Enfants de Cuba Marseille | Coordinadora de Cubanos Residentes en Francia | América Latina Entre Comillas, Saint Etienne | Asociacion Havana Club, Lyon | Cuba VA, Paris | Viva Cuba, Nantes | Raices Cubanas France | Résistance et Solidarité, Marseille | France Cuba Val d’Oise | Collectif Mémoire des Relations Franco-Cubaines | Mouvement de la Paix | Parti Communiste Français PCF | UD CGT 13 | Indecosa CGT 65 France | UD CGT du Val-de-Marne | UD CGT17 | Fédération CGT des Cheminots | Collectif ALBA-France | Cercle Bolivarien de Paris | ALBA-TCP Francia | MRAP-Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples | Rassemblement Communiste | Comité Parisien de Solidarité avec Lula | Cellule du Parti des Travailleurs Brésiliens de Paris| Parti Communiste Révolutionnaire de France | Association des Combattants Victimes de la Guerre d’Indochine | Paul Estrade, Historien, Professeur Emérite | Salim Lamrani, Journaliste, Maître de Conférences | Viktor Dedaj, Journaliste, Le Grand Soir | Fabien Roussel, Député du Nord, Sec. Général du PCF | Pierre Laurent, Vice-Président du Sénat, Sénateur de Paris | Lydia Samarbakhsh, Resp. des Relations Internationales au PCF | Halima Menhoudj, Adjointe au Maire de Montreuil | André Chassaigne, Député du Puy de Dôme, Président du Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine | Maïté Pinero, Journaliste | Danielle Bleitrach, Sociologue, Journaliste | José Fort, Journaliste | Regis de Castelnau, Avocat au Barreau de Paris | Catherine Fromage, Conseillère Régionale Auvergne Rhône-Alpes | Guy Malaterre, Docteur en Droit, Président de l’Association Turquino | Claude Courtin, Cons. Municipal Nogent-sur-Oise | Francis Combe, Président Les Amis du Temps des Cerises | Jérôme Barbieri, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais | Raquel Garrido, Avocate | Hernando Calvo Espina, Journaliste Ecrivain Colombien | Virgilo Ponce, Red Martiana | Jean François Tealdi, Journaliste honoraire| Cathy Dos Santos, Journaliste | Pierre Lebret, Journaliste | Pascal Fournet, Dirigeant de la CGT | Françoise Moulin Civil, Universitaire, Hispaniste | Jean Lamore, Sculpteur, Peintre, Ecrivain | Julio le Parc, Sculpteur, Peintre.

Alemania : Netzwerk Cuba, Red Cuba – Oficina de información, con 42 grupos

Inglaterra : Cuba Solidarity Compaign,Londres

Argentina : Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba|Nobel Paz Brigada Henry Reeve| Miguel Ángel Lauletta, Coordinador General Asociación Civil Prog.Comunitario de Promoción de Salud | Dora Giannoni, Ecrivain.

Belgica : Les amis de Cuba ASBL

Brazil : Associação Cultural José Martí do Rio de Janeiro | REDHBRASIL| Liga do Direitos Humanos| Comite Carioca de solidariedade a Cuba| CAL| CECAC| Centro de Estudios de Politica Songun| Centro Ruy Mauro Marini| Circulos Pela Revoluçâo Brasileira| Comité de solidariedade à luta do poco palestino-RJ | Comité de Solidariedade à Revoluçâo Bolivariana| FIST| Inimigos do Imperio ; MODECON| Os amigos do 68| Nanda Tardin – Diretora Presidente, à Calles – Casa América Latina Liberdade e Solidariedade.

Canada : Table de Concertation et de Solidarité Quebec Cuba| Caravane d’Amité Quebec Cuba| Fondation Salvador Allende Montréal Fred Jones, ancien Président du Syndicat des Enseignants de Dawson, Montréal.

Chile : Movimiento Chileno de solidaridad con Cuba | Jose Secall, Daniel Alcaino, Actores| Pablo Jofre Leal, analista político| Karol Cariola, diputada de la República de Chile| Camila Vallejo, Partido comunista| Rosa Ramirez, actriz| Don Rolando Rebolledo Berroeta, Doctor y Profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valparaiso | Miguel Retamal Maureira, Partido comunista | Francisco “Pancho”Villa, cantautor| Erick Campos, Presidente de los Trabajadores del Metro

Colombia : Reinaldo Villalba – Vicepresidente Federación Internacional de Derechos Humanos -Fidh-, Colectivo Abogados | Cecilia Zamudio, intellectuel et artista.

Cuba : Joven Club La Habana | CNC TV Granma | Colectivo Siboney| Cidvi Punto Cubano| Raúl Capote Fernández, Jefe de la redacción internacionales Granma | Leonel Limonta Massó, Director del grupo musical Azúcar Negra La Habana | Ray Fernandez, Trovador | Roberto Cobas Avivar, Economiste | Pepe Ordaz, Trovador.

Dinamarca : Dansk-Cubansk Forening | Turen Går Til Cuba

España : Asociación valenciana de Amistad con Cuba Jose Marti | Euskadi Cuba | CubainformacionTV | Comunistes de Catalunya | Casal d’Amistad am Cuba de Badalona | Fondacio l’Alternativa, Barcelone | Asociación Sociocultural « Ni Un Pas Enrere », Valencia | Periodico El Mundo Obrero | Asociación Amistad Cuba Miguel Hernández, Alicante | Alternativa ciudadana progresista | Assemblea Social de l’Esquerra de Catalunya / Asamblea Social de la Izquierda de Cataluña (ASEC/ASIC) | Partido Socialista del Trabajo (Internacionalista) | Coordinadora andaluza de solidaridad con Cuba | Asociación de Solidaridad con Cuba Maximiliano Tornet de Huelva | Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) | Ignacio Ramonet, écrivain, journaliste, directeur de l’édition espagnole du monde diplomatique | José Manzaneda, journaliste | Anibal Garzón, sociologue ; journaliste, Barcelona | Alex Anfruns Journaliste | Higinio Polo, professeur et écrivain | Mario Amoros, Historiador.

Grecia : Velissarios Kossivakis, New Star Cine | Grupo Nobel Prize for the Doctors of Cuba | Asociación Helénica Cubana de Amistad y Solidaridad de Tesalónica| Association Culturelle José Marti

Guatemala : Simona Violetta Yagenova, profesora Integrante de la Red de Intelectuales y Artistas en defensa de la Humanidad, capítulo Guatemala

Honduras : Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras| Federación Unitaria de trabajadores de Honduras| Federación independiente de trabajadores de Honduras| SUTRATERCO, STYBYS , SITIAMASH, SITRALINAH, Frente Obrero, Casa del pueblo, Circulo CICUMBA | Asociación de Amistad Honduras Cuba| CSPN, Solidaridad con Nicaragua| FNRP, Frente Nacional de Resistencia Popular, FRP, Red compas, Fuerza de refundación popular, Esc, Pedro Antonio Brizuela, Honduras| Médicos en resistencia contra el golpe militar | Médicos Egresados (ELAM) de Cuba.

Hongria : Latin-Amerika Tarsasag| Magyar Munkaspart, Budapest | SZAB, ATTAC-Hongrie| Partido Izquierda Europea| Société Karl Marx.

Italia : Associazione Nazionale Amicizia Italia-Cuba | SI Cuba Umbria| PCI Genzano di Roma| Ass. Umbra Solidarietà Internazionalista con Cuba| Rifondazione Comunista circulo di Torpignattara,Roma| Pci Vda| Partito Comunista Italiano – Regione Autonoma Valle d’Aost| Circulo Granma de Italia.Cuba| Partito Rifondazione| Comunista Sinistra Europea.

Irlanda : Cuba Support Group

Líban : Asociacion de Solidaridad Arabe Latinoamericana Jose Marti

México : Escuela de Cuadros Morena Coyoacán (ECMC) | Observatorio Ciudadano de Coyoacán – Mexico | Moises Suarez, acteur.

Nicaragua : Carol Bendaña Mendoza, Directora, Agencia Mundial de Prensa.

Norvège : Alejandra H. Covarrubias, Journaliste.

Pérú : Coordinadora de Solidaridad con Cuba en Perú| Leonel FalconGuerra, Avocat.

Portugal : Associação de Amizade Portugal Cuba

Républica Dominicana : Campagne Dominicaine de Solidarité avec Cuba | Fondation Francisco Alberto Caamaño | Comité des amis du Nicaragua | Comité dominicain de solidarité avec le Venezuela

Rumania : Consejo Nacional de Asociaciones de Amistad y Solidaridad entre los Pueblos Rumano y Cubano

Rusia : Sociedad de la amistad Russo-Cubana.

Sénégal : Ebrima SALL, Secrétaire exécutif du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique | Coumba Touré, Coordinatrice du mouvement panafricain Rising for Peace Justice and Dignity.

Eslovaquia : Asociación de Amigos de Cuba en Eslovaquia

Suècia : RESOCAL, Red de Solidaridad con America Latina, Stockhhom | René Vazquéz Díaz, écrivain cubain résident en Suède

Suiza : ALBA SUIZA | Asociación Suiza-Cuba ASC/VSC, Coordinación Nacional | Medicuba-Suisse | Schweizerische Friedensbewegung SFB (Movimiento suizo por la paz), miembro del WorldPeaceCouncil WPC | Consejo pro-Bolivia en Europa, Associazione Svizzera-Cuba | Yashpal Tandon, intellectuel et homme politique Ougandais, Genève

Tunez : Alba Granada North Africa, Tunis.

Estados Unidos : Codepink

Venezuela : Joel Evelio Cedeño Román, Diputado Constituyente | Romain Migus, écrivain, journaliste, Caracas.

Organisations internationales :

Comité international Paix, justice et dignité pour les peuples,

Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional

Par une déclaration de ce 2 juin 2020, Le Conseil mondial du Projet José Marti de solidarité internationale s’associe également à l’initiative de nomination du prix Nobel de la paix à la brigade médicale cubaine Henry Reeve

Dr. Federico Mayor Zaragoza, Exdirector General de la UNESCO, Presidente de la Fundación Cultura de Paz, España.

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, miembro del Consejo Directivo, del Instituto Espacio para la Memoria, Argentina.

Dr. Carlos E. Bojórquez Urzaiz, Presidente del Consejo Académico de la Universidad José Martí de Latinoamérica, Campus Mérida, Yucatán, México.

Frei Betto, teólogo y escritor, Premio Internacional José Martí de la UNESCO, Brasil.

Ignacio Ramonet, periodista y analista internacional, ex Director de Le Monde Diplomatique en español, Francia.

Dr. Atilio Borón, sociólogo y analista internacional, Director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, Argentina.

Dr. Mario Alberto Nájera Espinoza, Profesor del Departamento de Estudios sobre Movimientos sociales, Universidad de Guadalajara, México. Coordinador de la Red Internacional de Cátedras Martianas.

Dr. Kyung Won Chung, profesor de la Universidad de Hankuk de Estudios Internacionales, Corea del Sur y presidente del Club Martiano de Seúl.

Dr. Vittorio Di Cagno, Presidente de Honor de la Comisión de Cooperación de la Unión Internacional del Notariado Latino, Italia.

Dr. Miguel Ángel Candenedo, filósofo, Decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Panamá.

Dr. Paul Estrade, Profesor Emérito de la Universidad de París VIII, Expresidente del Centro de Historia

de las Antillas Hispánicas, Francia.

Dr. Pablo González Casanova, ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Premio Internacional José Martí de la UNESCO.

Dr. Eduardo Torres Cuevas, Director de la Oficina del Programa Martiano y Presidente de la Sociedad Cultural José Martí, de Cuba.

Dr. Guillermo Castro Herrera, profesor universitario, ex Vicepresidente de Investigación y Formación de la Fundación Ciudad del Saber, Panamá.

Dr. Jean Lamore, profesor consultante de la Universidad de Burdeos, Francia.

Dr. Luigi Lombarda Vallauri, jurista y profesor de Filosofía de la Universidad de Florencia, Italia.

Dr. Juan Marchena Fernández, profesor de la Universidad Pablo de Olavide, y vicecoordinador de su Centro de Estudios Avanzados para América Latina y el Caribe, España.

Raúl Pérez Torres, escritor, Ecuador.

Max Puig, intelectual y político de República Dominicana.

Dr. Pedro Pablo Rodríguez, Investigador de la obra martiana, Director de la Edición Crítica de las Obras Completas de José Martí, Premio Nacional de Ciencias Sociales de Cuba.

Tony Raful, poeta e historiador de República Dominicana.

Luis Gomes Soromenho, profesor, economista y político portugués.

Emilio Lambiase, activista social, Italia.

Francisco Galindo, profesor universitario y promotor cultural, España.

Alicia Kirchner, política argentina, expresidenta del Comité Intergubernamental del Programa MOST de la UNESCO.

Ing. José Antonio Ruz Hernández, Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, México.

Dra. Vivian Auffant, Catedrática de Español en la Facultad de Estudios General, Universidad de Puerto Rico.

Dr. Jorge Cuellar Montoya, Rector de la Universidad José Martí de Latinoamérica, Monterrey, México.

Dr. Francisco Beltrán LLoris, profesor de la Universidad de Zaragoza, España.

Guilalermo Daniel Ortega Reyes, Secretario de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento Centroamericano, Nicaragua.

Dra. Marjorie Jiménez Castro, Profesora de la Universidad de Costa Rica.

Dr. Héctor Hernández Pardo, Subdirector General de la Oficina del Programa Martiano de Cuba y Coordinador Ejecutivo del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional.

This demand is also supported by thousands of people from many countries through the world social networks :

Facebook with 4350 members :

And numerous support received by mail to date (+1400 signatures not enclosed).

Données au 1er octobre 2020